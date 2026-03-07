Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata
Si conclude il match tra Atalanta e Udinese, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A. Si dividono la posta in palio le due formazioni, dopo un incontro combattuto e ricco di colpi di scena.
Dopo un inizio di gara equilibrato, al 40′ a sbloccare la gara sono i bianconeri: corner di Zaniolo a rientrare, Kristensen sovrasta Kossounou e insacca di testa da due passi, firmando la rete dell’1-0.
Ad inizio ripresa arriva anche la rete del raddoppio da parte degli uomini di Runjaic, con Davis intercetta un pallone vagante in area di rigore e fredda Carnesecchi con un sinistro a giro imparabile.
I nerazzurri reagiscono, trovando al 75′ il gol che dimezza lo svantaggio: Scamacca sfrutta un buon crosso di Zalewski trovando l’incornata vincente e riaprendo il match. Quattro minuti puiù tardi è nuovamente il centravanti italiano a trovare la rete del definitivo 2-2, anticipando Ehizibue di testa e battendo il portiere bianconero. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 67
Milan — 57
Napoli — 56
Roma — 51
Como — 51
Juventus — 47
Atalanta — 46
Bologna — 39
Sassuolo — 38
Udinese — 36
Lazio — 34
Parma — 33
Cagliari — 30
Torino — 30
Genoa — 27
Fiorentina — 24
Cremonese — 24
Lecce — 24
Pisa — 15