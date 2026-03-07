Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 193859

Si conclude il match tra Atalanta e Udinese, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A. Si dividono la posta in palio le due formazioni, dopo un incontro combattuto e ricco di colpi di scena.

Dopo un inizio di gara equilibrato, al 40′ a sbloccare la gara sono i bianconeri: corner di Zaniolo a rientrare, Kristensen sovrasta Kossounou e insacca di testa da due passi, firmando la rete dell’1-0.


Ad inizio ripresa arriva anche la rete del raddoppio da parte degli uomini di Runjaic, con Davis intercetta un pallone vagante in area di rigore  e fredda Carnesecchi con un sinistro a giro imparabile.

I nerazzurri reagiscono, trovando al 75′ il gol che dimezza lo svantaggio: Scamacca sfrutta un buon crosso di Zalewski trovando l’incornata vincente e riaprendo il match. Quattro minuti puiù tardi è nuovamente il centravanti italiano a trovare la rete del definitivo 2-2,  anticipando Ehizibue di testa e battendo il portiere bianconero. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter — 67

Milan — 57

Napoli — 56

Roma — 51

Como — 51

Juventus — 47

Atalanta — 46

Bologna — 39

Sassuolo — 38

Udinese — 36

Lazio — 34

Parma — 33

Cagliari — 30

Torino — 30

Genoa — 27

Fiorentina — 24

Cremonese — 24

Lecce — 24

Pisa — 15

