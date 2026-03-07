Carrarese-Palermo: rosanero arrivati in Toscana
In vista del match di domani tra Carrarese e Palermo, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, i rosanero sono appena arrivati in Toscana, pronti per l’importante incontro con calcio di inizio in programma per le ore 17.15.
Volti concentrati per gli uomini di Inzaghi all’arrivo a Carrara, che hanno concesso autografi e foto ai tifosi che li accolti in aeroporto. Una trasferta importante, che i rosanero sperono di culminare con la conquista di tre punti fondamentali in chiave promozione.