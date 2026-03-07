Serie B, Spezia-Monza 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Vince in rimonta sul Monza lo Spezia, che si impone sui brianzoli sul risultato di 4-2. Un match a due facce, condizionato dall’espulsione al 32′ di Carboni.

Iniziano meglio l’incontro i biancorossi, che vanno a segno prima al 9′ con Petagna, poi al 16′ con il raddoppio firmato da Cutrone. Al 20′ inizia la rimonta bianconera, con Artistico che sfrutta l’assist dell’ex rosa Aurelio e accorcia le distanze.


Al 32′ cambia il match, a causa dell’espulsione di Carboni. Due minuti più tardi è proprio l’esterno ex Palermo a segnare il gol del momentaneo pareggio. Nella seconda metà di gioco completano la rimonta le reti di Bandinelli e il secondo gol di giornata da parte di Artistico, che regalano i tre punti alla formazione di Roberto Donadoni.

Ecco gli highlights del match:

