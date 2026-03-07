Serie B: pari senza reti tra Modena e Cesena dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Modena e Cesena, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due formazione, con un possesso palla leggermente a favore dei canarini (55%).
Parte meglio la formazione di mister Sottil, che al 4′ ha subito un occasione per sbloccare il risultato: cross dal vertice di Gerli, colpo di testa di Tonoli che termina di poco sopra la traversa.