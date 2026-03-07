Venezia, Stroppa: «Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare quanti più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Dopo la gara contro la Reggiana, l’allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, analizzando l’andamento del match e soffermandosi anche su alcuni singoli.

Il tecnico ha spiegato come la squadra abbia approcciato la partita con grande intensità, sottolineando la qualità del gioco espresso soprattutto nelle fasi iniziali: «Era la partita fatta con il Pescara. Nei primi venti minuti abbiamo visto la nostra voglia di fare, creando moltissime occasioni».


Stroppa ha poi parlato di un episodio legato alla gestione finale della gara, assumendosi la responsabilità di una decisione presa durante la partita: «Ho sbagliato alla fine. Gli avversari erano a una distanza non regolamentare e ha deciso di posticipare la fine della partita. Ho sbagliato, aveva ragione lui».

Il mister ha voluto anche evidenziare la crescita della squadra sotto il profilo delle prestazioni, indipendentemente dal risultato finale: «Le prestazioni sono sempre una più bella dell’altra. Venire a vedere questa squadra è un piacere. Si parla di risultati, ma essere così nella partita non è scontato».

Dal punto di vista tattico, l’allenatore ha spiegato l’importanza delle scelte e dei movimenti per creare superiorità numerica: «Bisogna fare delle scelte. Giochiamo per smarcarci e creare superiorità numerica. Molte volte abbiamo perso palla in uscita, ma siamo stati in grado di riacquistarla».

Soffermandosi sugli esterni e sull’organizzazione offensiva, Stroppa ha aggiunto: «Esterni? Lavoriamo per le scelte, per creare gli spazi e toglierli. Chiaro che poi le giocate spettano ai calciatori. Il risultato in questo è soddisfacente».

Il tecnico ha poi commentato la prova di alcuni giocatori, tra cui Andrea Adorante e John Yeboah: «Adorante è sempre bravo a lavorare per la squadra. Peccato per il palo. Yeboah non lo abbiamo servito come dovevamo, perchè era libero. In quella posizione lì per me è immarcabile».

Uno sguardo è stato rivolto anche alla situazione del Monza e a come questo possa influire sul percorso del Venezia: «Monza? Non cambia il modo in cui dobbiamo affrontare la partita. Io lo sapevo, credo forse anche la squadra, ma non gliel’ho detto. Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare quanti più punti possibili».

Infine, Stroppa ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Matteo Schingtienne e ha commentato i cori ricevuti dai tifosi: «Schingtienne ha preso una botta. Non credo sia nulla di importante. I cori? Mi viene più responsabilità per quello che sto facendo. Mi ripaga e lo giro al mio staff, perchè i miei collaboratori fanno un lavoro eccezionale. È una grandissima soddisfazione».

Altre notizie

Screenshot 2026-03-07 202040

Serie B: pari senza reti tra Modena e Cesena dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 201307

Serie B, Spezia-Monza 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Sudtirol-Entella 0-1, Chiappella: «Questa vittoria è stata un capolavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 190722

Serie B: il Venezia batte 2-0 la Reggiana e conquista la vetta in solitaria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

Spezia-Monza 4-2, Donadoni: «In Serie B vinci e perdi con chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la sconfitta con lo Spezia: «Artefici del nostro destino. Bene i primi minuti, poi l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo il Padova: «Meritavamo di vincere. La differenza è stata l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
cutrone

Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo empoli 3-2 (86)dionisi

Empoli, Dionisi presenta il Catanzaro: «Salvezza priorità. Su Romagnoli valutiamo il rientro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
gorgone pescara

Pescara, Gorgone presenta il Bari: «Insigne? Nessuna polemica con Longo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Serie B, 29ª giornata: pari tra Spezia e Monza all’intervallo, risultati e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare quanti più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 202040

Serie B: pari senza reti tra Modena e Cesena dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 201307

Serie B, Spezia-Monza 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 195317

Carrarese-Palermo: rosanero arrivati in Toscana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 193859

Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026