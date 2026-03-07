Reggiana, Bertagnoli non si arrende: «Vogliamo rimanere in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file1 (37)

Dopo la sfida contro il Venezia FC, il centrocampista della Reggiana Massimo Bertagnoli ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della squadra e guardando ai prossimi impegni.

Il giocatore ha sottolineato la difficoltà della gara, riconoscendo la qualità degli avversari ma anche la buona risposta mostrata dalla sua squadra:
«È stata una partita difficile, dove sapevamo che a dominare sarebbero stati loro. Due o tre occasioni per essere più pericolosi le abbiamo avute, poi il Venezia ci ha affrontato come se fossimo la squadra più forte».


Bertagnoli ha poi evidenziato la volontà della squadra di ripartire dalla prestazione offerta, con l’obiettivo di raccogliere punti nelle prossime gare:
«Ripartiamo da questa prestazione per arrivare alle prossime tre con la voglia di fare più punti possibili».

Guardando al prossimo impegno contro il Bari, il centrocampista ha sottolineato quanto ogni partita sarà decisiva nella lotta per la salvezza:
«Bari? Da qui in poi tutte le partite saranno una guerra e la vincerà chi vuole portare i tre punti a casa. Vogliamo rimanere in Serie B e risollevarci da questa situazione».

Il giocatore ha anche parlato delle proprie condizioni fisiche:
«Io non sono al 100%, ma posso convivere con questo problema».

Infine, un pensiero ai tifosi e all’importanza dell’unità del gruppo in questo momento delicato della stagione:
«I tifosi ci supportano sempre, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per dimostrare a loro che vogliamo rimanere in questo campionato. Da questa situazione si esce di squadra, dando il massimo tutti quanti».

