Serie B, Modena-Cesena senza reti: al Braglia finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Al Stadio Alberto Braglia finisce senza reti il derby emiliano tra Modena e Cesena, con la gara valida per il campionato di Serie B che si chiude sullo 0-0.

La squadra di Andrea Sottil mantiene per lunghi tratti il controllo del gioco, soprattutto nel primo tempo, gestendo il possesso e provando a rendersi pericolosa con i cross di Fabio Gerli. La prima vera occasione arriva al 9’, quando il colpo di testa di Giovanni Ambrosino viene bloccato dal portiere bianconero Jonathan Klinsmann. Il Cesena, allenato da Michele Mignani, fatica invece a trovare spazi e si affida soprattutto alle ripartenze.


Nella ripresa i ritmi restano piuttosto bassi, ma il Modena prova ad aumentare la pressione. L’occasione più grande della partita arriva all’81’, quando Fabio Gerli lascia partire una potente conclusione da fuori area che si stampa sul palo alla destra di Klinsmann. Nel finale i gialloblù spingono alla ricerca del gol vittoria, mentre il Cesena prova a colpire con qualche ripartenza, come quella che libera Giacomo Vrioni senza però creare reali pericoli per Leandro Chichizola.

La classifica aggiornata

Venezia — 63
Monza — 60
Frosinone — 55
Palermo — 54
Catanzaro — 46
Modena — 44
Juve Stabia — 40
Cesena — 39
Südtirol — 37
Padova — 34
Avellino — 33
Carrarese — 32
Empoli — 31
Entella — 31
Sampdoria — 30
Spezia — 29
Reggiana — 29
Bari — 28
Mantova — 27
Pescara — 22

