Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Juventus e Pisa

Termina senza reti il primo tempo della sfida tra Juventus e Pisa SC, con i bianconeri più propositivi ma fermati dalle buone parate del portiere ospite.

La squadra torinese parte con il controllo del gioco e prova a costruire occasioni con il possesso palla e le giocate di Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Una delle occasioni più pericolose arriva proprio dai piedi del talento portoghese, il cui rasoterra costringe il portiere del Pisa Nicolas Andrade a un intervento decisivo in tuffo.





Poco dopo è Manuel Locatelli a provarci di testa, ma ancora Andrade si fa trovare pronto e salva il risultato. I bianconeri continuano a spingere anche con Khéphren Thuram, che sfiora il gol con una conclusione che termina di poco a lato.

Il Pisa si affida invece alle ripartenze e ai calci piazzati, rendendosi pericoloso con un colpo di testa di Rafiu Durosinmi, ben neutralizzato da Mattia Perin.

Nel finale della prima frazione arriva anche un cartellino giallo per Marius Marin dopo un intervento giudicato falloso dall’arbitro Juan Luca Sacchi. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.