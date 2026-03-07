Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Juventus e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (30)

Termina senza reti il primo tempo della sfida tra Juventus e Pisa SC, con i bianconeri più propositivi ma fermati dalle buone parate del portiere ospite.

La squadra torinese parte con il controllo del gioco e prova a costruire occasioni con il possesso palla e le giocate di Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Una delle occasioni più pericolose arriva proprio dai piedi del talento portoghese, il cui rasoterra costringe il portiere del Pisa Nicolas Andrade a un intervento decisivo in tuffo.


Poco dopo è Manuel Locatelli a provarci di testa, ma ancora Andrade si fa trovare pronto e salva il risultato. I bianconeri continuano a spingere anche con Khéphren Thuram, che sfiora il gol con una conclusione che termina di poco a lato.

Il Pisa si affida invece alle ripartenze e ai calci piazzati, rendendosi pericoloso con un colpo di testa di Rafiu Durosinmi, ben neutralizzato da Mattia Perin.

Nel finale della prima frazione arriva anche un cartellino giallo per Marius Marin dopo un intervento giudicato falloso dall’arbitro Juan Luca Sacchi. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-07 193859

Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file4 (14)

Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file2 (28)

Serie A, Napoli-Torino 1-0 all’intervallo: decide Alisson Santos

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
file1 (36)

Ex rosa, Dybala operato al ginocchio: lascia Villa Stuart senza stampelle

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo brescia (39) maran

Maran: «Il Palermo è candidato alla Serie A, ma contro il Mantova non ci sono partite scontate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
file4 (13)

Serie A, Udinese travolgente: 3-0 alla Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file1 (35)

Serie A: Udinese avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
dybala

Ex rosa, Paulo Dybala diventa papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
file3 (26)

Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file2 (24)

Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (30)

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Juventus e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file2 (29)

Serie B, Modena-Cesena senza reti: al Braglia finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file1 (37)

Reggiana, Bertagnoli non si arrende: «Vogliamo rimanere in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare quanti più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 202040

Serie B: pari senza reti tra Modena e Cesena dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026