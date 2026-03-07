Reggiana, Rubinacci: «Da ora in avanti sono tutte finali»

L’allenatore della Reggiana, Lorenzo Rubinacci, ha analizzato la gara contro il Venezia FC in conferenza stampa, sottolineando l’impegno della squadra e le scelte tecniche adottate.

«Abbiamo fatto più di ‘qualcosina’. Ho visto una squadra che ha impattato la partita contro un grandissimo organico, che l’anno scorso era in Serie A. Hanno un peso specifico completamente differente rispetto alle altre di Serie B. Abbiamo impattato la partita con l’idea giusta, ma non l’abbiamo mantenuta. Secondo me, se eravamo più puliti in qualche uscita avremmo potuto fare qualcosa in più».





Rubinacci ha spiegato le scelte sulla formazione, come quella di lasciare Reinhart in panchina: «Reinhart in panchina? Partiamo dal fatto che è stata una scelta tecnica, ma è stata pensata perchè ha un minutaggio incredibile. Ci sono dei piccoli problemi e da ora in avanti sono tutte finali. Avremmo dovuto fare almeno un punto. È stata una scelta tattica, perchè volevo una squadra muscolare. Non abbiamo fatto gol, ma purtroppo il calcio è così: posso avere un’idea tattica, ma dopo ci sono anche gli avversari».

Sulla gestione offensiva e la ricerca di equilibrio, Rubinacci ha aggiunto: «Volevo trovare occasioni equilibrate. Il feedback di Spezia è stato positivo, perchè cambiare? Non è sicuramente colpa della linea difensiva».

Infine, l’allenatore ha parlato del futuro e dell’attenzione alla condizione dei giocatori: «I cambi in difesa non sono arrivati troppo tardi. Le dinamiche si sono intrecciate. Non volevo infortuni, i mezzi stanchi e i minutaggi alti. Se vincevamo 1-0 il ragionamento sarebbe stato diverso. Tutto è stato ragionato. Dobbiamo fare un po’ gli equilibristi, poi la coincidenza è questa».

Rubinacci ha concluso commentando l’approccio alla prossima sfida a Bari e l’importanza dei tifosi: «Bari? Penso non sia stata vista la lista dei giocatori a disposizioni. Sarebbe potuta essere facile tecnicamente. La lista è quella e ho fatto buone scelte. Nel primo tempo siamo stati della partita. Loro in casa deformano tutte le squadre. Noi siamo partiti così e non ci hanno deformato tanto, ma sono comunque i più forti».

«Ero sotto la curva. Faccio i complimenti a chi aveva il megafono, perchè ha fatto un discorso da leader. Da queste parole si debba ripartire. Un ragazzo che non conosciamo ci ha dato una pennellata per ripartire».

Rubinacci ha poi commentato con ironia i risultati delle altre partite: «I risultati delle ultime sfide li ho saputi subito dopo la sfida, mentre stavo mangiando un pezzo di pizza».