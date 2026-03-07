Serie B, Avellino-Padova 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file6 (7)

L’Avellino conquista una vittoria preziosa nei minuti di recupero superando 1-0 il Padova in una sfida combattuta di Serie B.

La gara resta in equilibrio per tutti i novanta minuti, con entrambe le squadre attente soprattutto in fase difensiva e poche occasioni nitide da gol. Quando il match sembra ormai destinato allo 0-0, arriva però la giocata decisiva.


Al 92’ è Russo a far esplodere lo stadio, trovando la rete che regala tre punti pesantissimi ai biancoverdi. Un gol allo scadere che decide la partita e permette all’Avellino di festeggiare davanti ai propri tifosi.

 

