Serie B, Avellino-Padova 1-0: gli highlights del match
L’Avellino conquista una vittoria preziosa nei minuti di recupero superando 1-0 il Padova in una sfida combattuta di Serie B.
La gara resta in equilibrio per tutti i novanta minuti, con entrambe le squadre attente soprattutto in fase difensiva e poche occasioni nitide da gol. Quando il match sembra ormai destinato allo 0-0, arriva però la giocata decisiva.
Al 92’ è Russo a far esplodere lo stadio, trovando la rete che regala tre punti pesantissimi ai biancoverdi. Un gol allo scadere che decide la partita e permette all’Avellino di festeggiare davanti ai propri tifosi.