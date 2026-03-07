Serie B, Sudtirol-Entella 0-1: gli highlights del match

Colpo esterno della Virtus Entella, che supera 1-0 il Südtirol nella sfida valida per la Serie B.

Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, la partita si sblocca nella ripresa. Al 73’ è Michele Marconi a trovare la rete decisiva, sfruttando al meglio un’azione offensiva degli ospiti e firmando il gol che vale i tre punti.





Nel finale il Südtirol prova a reagire alla ricerca del pareggio, ma la difesa dell’Entella regge fino al triplice fischio, permettendo ai liguri di portare a casa una vittoria importante.