Serie B, Venezia-Reggiana 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file8 (5)

Il Venezia FC conquista tre punti importanti superando 2-0 la Reggiana nella sfida valida per la Serie B.

I lagunari sbloccano la partita già al 15’, quando Ridgeciano Haps trova la rete del vantaggio con una conclusione che porta avanti i padroni di casa. La squadra veneta controlla il ritmo della gara e gestisce il vantaggio per buona parte dell’incontro.


Nella ripresa arriva il gol che chiude definitivamente la partita: al 71’ Issa Doumbia firma il raddoppio e mette al sicuro il risultato, permettendo al Venezia di festeggiare il successo davanti ai propri tifosi.

