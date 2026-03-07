Serie B, Venezia-Reggiana 2-0: gli highlights del match
Il Venezia FC conquista tre punti importanti superando 2-0 la Reggiana nella sfida valida per la Serie B.
I lagunari sbloccano la partita già al 15’, quando Ridgeciano Haps trova la rete del vantaggio con una conclusione che porta avanti i padroni di casa. La squadra veneta controlla il ritmo della gara e gestisce il vantaggio per buona parte dell’incontro.
Nella ripresa arriva il gol che chiude definitivamente la partita: al 71’ Issa Doumbia firma il raddoppio e mette al sicuro il risultato, permettendo al Venezia di festeggiare il successo davanti ai propri tifosi.