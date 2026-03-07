Carrarese-Palermo: i convocati di Calabro

Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Il tecnico della Carrarese Calcio, Antonio Calabro, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Palermo FC, valida per la Serie B.

Sono tre i portieri chiamati dal tecnico: Marco Bleve, Simone Fiorillo e Gianmarco Garofani. In difesa figurano tra gli altri Alessandro Calabrese, Marco Imperiale, Filippo Illanes, Nicola Oliana e Gabriele Ruggeri.


A centrocampo spazio a diversi elementi, tra cui Tommaso Belloni, Nicolas Schiavi Bouah, Leonardo Hasa, Nikita Lordkipanidze, Filippo Melegoni, Gabriele Parlanti e Nicolas Zuelli.

Nel reparto offensivo sono stati convocati Francesco Di Stefano, Tommaso Finotto, Giuseppe Rubino, Dimitri Sekulov e Ernesto Torregrossa.

