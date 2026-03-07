Carrarese-Palermo: i convocati di Calabro

Il tecnico della Carrarese Calcio, Antonio Calabro, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Palermo FC, valida per la Serie B.

Sono tre i portieri chiamati dal tecnico: Marco Bleve, Simone Fiorillo e Gianmarco Garofani. In difesa figurano tra gli altri Alessandro Calabrese, Marco Imperiale, Filippo Illanes, Nicola Oliana e Gabriele Ruggeri.





A centrocampo spazio a diversi elementi, tra cui Tommaso Belloni, Nicolas Schiavi Bouah, Leonardo Hasa, Nikita Lordkipanidze, Filippo Melegoni, Gabriele Parlanti e Nicolas Zuelli.

Nel reparto offensivo sono stati convocati Francesco Di Stefano, Tommaso Finotto, Giuseppe Rubino, Dimitri Sekulov e Ernesto Torregrossa.