Serie A, la Juventus dilaga: Pisa battuto 4-0. La classifica aggiornata

Netta vittoria della Juventus che supera 4-0 il Pisa SC nella sfida di Serie A, grazie a un secondo tempo dominante.

Dopo una prima frazione equilibrata e con poche occasioni decisive, i bianconeri sbloccano la partita al 54’ con il colpo di testa di Andrea Cambiaso su assist di Kenan Yildiz. La Juventus prende fiducia e al 65’ trova il raddoppio con Khéphren Thuram, bravo a ribadire in rete da distanza ravvicinata.


Al 75’ arriva anche il terzo gol firmato proprio da Kenan Yildiz, che conclude con freddezza dopo uno scambio in area con Francisco Conceição. Nel recupero, al 93’, chiude definitivamente i conti Jérémie Boga, fissando il risultato sul 4-0.

Una vittoria convincente per la Juventus, che domina nella ripresa e conquista tre punti importanti davanti ai propri tifosi.

Inter — 67
Milan — 57
Napoli — 56
Roma — 51
Como — 51
Juventus — 50
Atalanta — 46
Bologna — 39
Sassuolo — 38
Udinese — 36
Lazio — 34
Parma — 33
Cagliari — 30
Torino — 30
Genoa — 27
Fiorentina — 24
Cremonese — 24
Lecce — 24
Verona — 15
Pisa — 15 

