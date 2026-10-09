Juve Stabia, UFFICIALE: Alfonso Morrone è il nuovo amministratore del club

Continua il momento difficile a livello societario per la Juve Stabia. Con un comunicato attraverso i propri canali, il club campano ha ufficializzato la scelta di Alfonso Morrone come nuovo amministratore del club.

Questo il comunicato del club:





“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il dott. Alfonso Morrone è il nuovo Amministratore Unico del Club. La nomina è stata richiesta dal dott. Giovanni Montaperto, Amministratore Giudiziario di Domus S.r.l., socio unico della società, e formalizzata dal Tribunale di Napoli Nord (Gip dott.ssa Caterina Anna Arpino, procuratore aggiunto dott.ssa Maria di Mauro, sostituto procuratore dott. Giovanni Corona)“