Hellas Verona, Baroni: «Dobbiamo trovare continuità e costruire una forte identità »

VERONA – In vista del match tra Hellas Verona e Modena, in programma per domenica alle ore 19:30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei veneti, Marco Baroni.

«È chiaro che è stata una sosta anomala, durata diversi giorni, però questo ci ha permesso di lavorare e di fare anche una buona prestazione nell’amichevole contro il Lugano. C’è voglia di vedere anche il lavoro che è stato fatto – spiega il tecnico -. Nel calcio non abbiamo tempo, l’orizzonte è sempre breve, ma è giusto così. Per consolidare serve un po’ di tempo»





Baroni rivela poi su cosa si concentrerà la squadra: «La nostra attenzione è rivolta proprio a trovare una continuità di prestazione. La squadra è concentrata su questo obiettivo, è un gruppo che lavora e c’è tanta applicazione. Ci servono queste partite contro avversari forti per avere le risposte che cerchiarmo»

Uno sguardo inoltre al Modena, prossimo avversario dei veneti: «È una squadra che ha qualità e molta mobilità, una caratteristica che chiaramente mette in difficoltà gli avversari. Da questo punto di vista siamo consapevoli del valore dell’avversario e abbiamo grande rispetto, però pensiamo soprattutto a quello che noi dobbiamo fare in campo. È chiaro che loro hanno qualità e giocatori importanti, come ho detto prima, anche dal punto di vista fisico».

E sui gialloblù, aggiunge: «La proposta di gioco del Modena è molto interessante e alzerà ulteriormente il livello della partita. Mi piacerebbe avere una squadra che rompa questa sudditanza. In casa o fuori, il campo è lo stesso. Quando parlo di una forte identità, mi riferisco proprio a questo. Una squadra, quando diventa consapevole di quello che può fare in campo, deve riuscire a farlo su ogni terreno di gioco».

Infine, sulle difficoltà della Serie B: «È una categoria diversa, in cui c’è più aggressività, più corsa e meno tempo per giocare, quindi bisogna essere veloci. Per me è fondamentale creare un gruppo e costruire valore al suo interno, guardando alla meritocrazia al di là del nome. Questo deve essere uno stimolo per tutti, sia per chi ha già disputato campionati importanti sia per chi ha voglia di emergere».