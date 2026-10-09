Empoli-Palermo. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
palermo padova 2-1 (130) AUGELLO PALUMBO

Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla trasferta contro l’Empoli, in programma domani, sabato 10 ottobre, allo stadio Carlo Castellani. Una sfida che vedrà i rosanero affrontare la formazione toscana guidata dal nuovo allenatore Matteo Andreoletti. Alla vigilia del confronto, le quote dei principali bookmakers delineano un quadro piuttosto chiaro: Palermo favorito per la vittoria esterna, mentre il successo dei padroni di casa viene considerato meno probabile.

Le valutazioni degli operatori presentano infatti una tendenza sostanzialmente uniforme, con il segno 2 proposto a quote inferiori rispetto all’1 e alla X. Le differenze tra i vari bookmakers sono contenute, ma offrono un quadro completo delle aspettative sul match.


Empoli-Palermo, le quote di tutti i bookmakers

Bet365 propone la vittoria dell’Empoli a 3.60, il pareggio a 3.60 e il successo del Palermo a 1.95.

SNAI quota il segno 1 a 3.75, la X a 3.60 e il segno 2 a 1.95.

StarVegas offre la vittoria dell’Empoli a 3.55, il pareggio a 3.60 e il successo rosanero a 2.05.

AdmiralBet presenta quote identiche a StarVegas: segno 1 a 3.55, pareggio a 3.60 e vittoria del Palermo a 2.05.

Lottomatica propone il successo dei padroni di casa a 3.65, la X a 3.45 e la vittoria esterna a 1.95.

NetBet quota la vittoria dell’Empoli a 3.60, il pareggio a 3.55 e il successo del Palermo a 1.96.

888sport presenta il segno 1 a 3.45, la X a 3.40 e il segno 2 a 1.90.

Betfair Exchange propone la vittoria dell’Empoli a 3.82, il pareggio a 3.44 e il successo rosanero a 1.97.

LeoVegas, infine, quota il successo dei toscani a 3.45, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Palermo a 1.90.

Palermo favorito, il segno 2 oscilla tra 1.90 e 2.05

Analizzando le valutazioni dei nove operatori, emerge come il Palermo raccolga i favori del pronostico. La quota per il successo della formazione di Inzaghi oscilla infatti tra 1.90 e 2.05, con i valori più bassi proposti da 888sport e LeoVegas.

La vittoria dell’Empoli presenta invece una forbice compresa tra 3.45 e 3.82, con Betfair Exchange che propone la quota più alta tra quelle considerate.

Per quanto riguarda il pareggio, le valutazioni oscillano tra 3.40 e 3.60, confermando un sostanziale equilibrio tra i diversi operatori.

Empoli-Palermo, le indicazioni alla vigilia

Il confronto delle quote evidenzia dunque una preferenza per il Palermo, chiamato a misurarsi con un Empoli desideroso di iniziare positivamente il nuovo corso tecnico.

I rosanero partono avanti nelle valutazioni degli operatori, ma il verdetto arriverà soltanto dal campo. Il Castellani sarà il teatro di una sfida nella quale la squadra di Inzaghi proverà a confermare le aspettative, mentre quella di Andreoletti cercherà di ribaltare il pronostico.

 

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