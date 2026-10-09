Vicenza, Gallo: «Il Pisa va affrontato rispettando le loro qualità. Abbiamo i punti che ci meritiamo»

VICENZA – Alla vigilia del match tra Vicenza e Pisa, valido per la 6a giornata del campionato di Serie B 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei veneti, Fabio Gallo,

«È stata una sosta lunga e anomala, abbiamo lavorato molto, ci ha fatto bene anche se non mi piace – ha spiegato il tecnico -. Questa settimana la squadra ha fatto una settimana importante»





Gallo ha poi commentato le scelte fatte: «Ho valutato l’avversario e ho fatto le scelte migliori per affrontare una squadra forte che ha 14 giocatori che l’anno scorso hanno fatto la serie A. Tutti hanno lavorato molto bene, così come avevano fatto a Verona»

E sul Pisa, prossimo avversario dei biancorossi: «È una retrocessa e ha fatto un mercato di primissima scelta, va affrontata rispettando le qualità. La squadra non è mai stata raggiunta per un calo fisico, ma ha dimostrato di essere allenata, bisogna essere concentrati perché c’è molto più tempo effettivo e le partite hanno molta più continuità di gioco»

Infine, il tecnico fa il punto sulle prime 5 giornate di campionato: «C’erano dei punti in palio e hanno detto quello che siamo stati, i 5 punti sono quelli che ci meritiamo, queste partite sono servite per fare questi punti e abbiamo tutti preso coscienza del reale valore di questo campionato: non c’è una squadra materasso e tutti possono perdere e vincere con tutti»