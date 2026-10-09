Empoli-Palermo. Le previsioni meteo

Il Palermo si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Domani, sabato 10 ottobre, i rosanero di Filippo Inzaghi saranno impegnati sul terreno dello stadio Carlo Castellani contro l’Empoli, nella sfida che segnerà il debutto ufficiale di Matteo Andreoletti sulla panchina dei toscani. Ad accompagnare il confronto ci saranno condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli, con temperature miti, cielo variabile e un rischio di precipitazioni praticamente nullo.

Empoli-Palermo, sole e nuvole nelle ore della partita





La giornata di sabato sarà caratterizzata da un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, senza particolari segnali di maltempo. Dopo una mattinata con temperature comprese tra i 13 e i 19 gradi, il termometro salirà progressivamente nelle ore centrali.

Alle ore 14 sono previsti circa 22,8 gradi, con cielo parzialmente nuvoloso e probabilità di precipitazioni pari allo 0%. Una situazione che dovrebbe mantenersi stabile anche nel corso del pomeriggio, quando le temperature resteranno intorno ai 23 gradi.

Vento debole e pioggia assente

Non dovrebbero esserci particolari problemi neppure sul fronte del vento. Nelle ore pomeridiane sono previste correnti occidentali con intensità generalmente contenuta, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011-1013 hPa.

La probabilità di pioggia resterà praticamente nulla per l’intera giornata, un elemento favorevole sia per i calciatori sia per i tifosi che raggiungeranno il Castellani.

Condizioni favorevoli per la sfida del Castellani

Il quadro meteorologico si presenta dunque positivo in vista di Empoli-Palermo. Temperature gradevoli, assenza di precipitazioni e vento non particolarmente intenso dovrebbero garantire condizioni ideali per lo svolgimento dell’incontro.

Anche in serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con temperature in graduale diminuzione, intorno ai 19 gradi alle ore 20 e ai 17 gradi alle ore 23.

Per la squadra di Inzaghi si prospetta quindi una trasferta senza particolari insidie dal punto di vista meteorologico, con tutte le attenzioni concentrate sulla sfida contro l’Empoli di Andreoletti.