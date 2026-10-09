Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: Primavera a Frosinone, Women a Lecce. Tutte le gare del weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti per il settore giovanile e femminile del Palermo. Tra sabato 10 e domenica 11 ottobre saranno cinque le formazioni rosanero impegnate nei rispettivi campionati, con due trasferte e tre sfide casalinghe. Riflettori puntati sull’esordio in Serie C del Palermo Women, atteso dalla trasferta contro il Lecce, e sulla Primavera, che farà visita al Frosinone. Impegni interni, invece, per Under 17, Under 16 e Under 15.

Palermo Women, esordio in campionato contro il Lecce





Dopo gli impegni di Coppa Italia, il Palermo Women si prepara a iniziare il proprio percorso nel campionato di Serie C femminile.

La formazione rosanero sarà impegnata domenica 11 ottobre alle ore 15.30 contro il Lecce Women, nella gara valida per la prima giornata del Girone D.

L’incontro si disputerà al Campo Comunale La Torre di Castrignano de’ Greci, in provincia di Lecce.

Primavera, trasferta sul campo del Frosinone

Sarà la Primavera ad aprire il programma del fine settimana rosanero.

La formazione del Palermo affronterà il Frosinone sabato 10 ottobre alle ore 15.00, nella partita valida per la quarta giornata del campionato Primavera 2, Girone B.

La sfida si giocherà al Campo Ferentino, in provincia di Frosinone.

Under 17, sfida casalinga contro l’Arezzo

Domenica toccherà anche all’Under 17 maschile, impegnata nella quinta giornata del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C.

I giovani rosanero ospiteranno l’Arezzo alle ore 13.00 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci.

Under 16 e Under 15, doppio confronto con il Catanzaro

Domenica sarà una giornata di doppia sfida tra Palermo e Catanzaro nel settore giovanile.

Le formazioni Under 16 e Under 15 maschili affronteranno entrambe i pari età calabresi nelle gare valide per la quinta giornata dei rispettivi campionati nazionali di Serie A e B, Girone C.

L’Under 15 scenderà in campo alle ore 11.00, mentre l’Under 16 giocherà alle ore 13.30.

Entrambi gli incontri si disputeranno al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini.

Palermo, il programma completo del settore giovanile e femminile

SABATO 10 OTTOBRE

PRIMAVERA – Primavera 2, Girone B, 4ª giornata

Frosinone-Palermo

Ore 15.00 – Campo Ferentino, Ferentino (FR).

DOMENICA 11 OTTOBRE

UNDER 15 MASCHILE – Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, Girone C, 5ª giornata

Palermo-Catanzaro

Ore 11.00 – Centro Sportivo Pasqualino Stadium, Carini (PA).

UNDER 17 MASCHILE – Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C, 5ª giornata

Palermo-Arezzo

Ore 13.00 – Stadio Antonio Cardinale, Capaci (PA).

UNDER 16 MASCHILE – Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, Girone C, 5ª giornata

Palermo-Catanzaro

Ore 13.30 – Centro Sportivo Pasqualino Stadium, Carini (PA).

PRIMA SQUADRA FEMMINILE – Serie C Femminile, Girone D, 1ª giornata

Lecce Women-Palermo Women

Ore 15.30 – Campo Comunale La Torre, Castrignano de’ Greci (LE).