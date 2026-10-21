Champions League: l’Inter batte 1-0 lo Shakhtar, pari tra Bayern Monaco e Arsenal. I risultati finali

Match pieni di gol ed emozioni quelli del mercoledì sera di Champions League. Porta a casa i tre punti l’Inter, che a San Siro batte per 1-0 lo Shakhtar: decisiva nel finale la rete di Carlos Augusto, che permette ai nerazzurri di conquistare la prima vittoria stagionale nella competizione.

Termina in parità invece tra Bayern Monaco e Arsenal. A sbloccare il risultato sono gli inglesi al 25′ con Eze, ma i padroni di casa riescono a ribaltare il punteggio con la rete di Davies ed il rigore trasformato da Kean. Nel finale i gunners riescono riportare l’incontro in equilibrio con il gol di Rice, che firma il definitivo pareggio. Vincono anche Real Madrid e Club Brugge. Di seguito i risultati finali:





Aston Villa – Viking 3-1

Bayern – Arsenal 2-2

Betis – Feyenoord 1-0

Club Brugge – Lens 3-0

Inter – Shakhtar 1-0

Real Madrid – RB Lipsia 4-1

Sporting – LASK 1-3