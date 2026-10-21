Carrarese, Belloni: «A Palermo senza paura, sfida che ci sprona a dare il meglio»

In vista del match di domenica al “Renzo Barbera” contro il Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club l’esterno della Carrarese, Niccolò Belloni, sottolineando come i gialloblù affronteranno questa trasferta senza paura.

«Siamo felici di aver ottenuto queste due vittorie consecutive – ha dichiarato Belloni – sono state due partite fondamentali per riprendere fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi dopo un avvio non positivo».





L’esterno ha poi parlato del prossimo match contro il Palermo: «Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo sul rettangolo verde, ma questo genere di sfide prestigiose devono spronarci a dare il meglio di noi stessi. Stiamo lavorando bene, e nonostante siano in testa alla classifica, li affronteremo con rispetto ma senza paura».

Infine, su Pagliuca: «Il nuovo allenatore ha portato una ventata di entusiasmo e di serenità, inoltre, il gruppo è riuscito ad assimilare bene le sue idee di calcio, riuscendo a riproporle in campo da subito. Ad ogni modo, possiamo e dobbiamo ancora crescere e migliorare, perché il campionato sarà lungo e ricco di insidie, ma la strada è quella giusta».