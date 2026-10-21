Empoli, Corrado: «Con il Vicenza partita ostica, può succedere qualsiasi cosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Intervistato ai microfoni di Canale 88, il difensore dell’Empoli, Niccolò Corrado, ha commentato l’inizio di stagione degli azzurri, reduci da un recente cambio di allenatore, lanciando uno sguardo alla prossima gara contro il Vicenza.

«L’impatto è stato positivo fin da subito – ha spiegato Corrado -. Quando ti dicono Empoli, pensi a una società che ha un certo spessore, con tutte le esperienze che ha vissuto in Serie A. Sapere che una società del genere ti vuole fa molto piacere. Mi sono trovato subito bene con il gruppo, con la società e con lo staff»


Il classe 2000 ha poi analizzato queste prime giornate di campionato: «Sicuramente l’inizio poteva andare meglio, ma credo che la cosa più importante sia continuare a lavorare e fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, perché abbiamo un gruppo giovane, con talento e qualità per fare bene»

E sulla classifica: «Dice che siamo tutti vicini, come succede spesso in Serie B, e guardarla troppo in questo momento può diventare destabilizzante. Dobbiamo continuare a lavorare, senza perdere di vista il nostro percorso»

Corrado ha inoltre spiegato le richieste del nuovo allenatore: «Andreoletti cerca la pressione alta, la riaggressione immediata quando perdiamo palla e la verticalizzazione. È stato bravo a lavorare su questi aspetti senza stravolgere troppo la squadra e stiamo entrando nella sua mentalità».

Infine, sul prossimo match contro il Vicenza: «Come la maggior parte delle squadre di Serie B, è una squadra ostica. Sarà una partita difficile, ma con le dovute precauzioni possiamo fare una bella prestazione. Noi prepariamo ogni partita per cercare di vincere. Può succedere qualsiasi cosa, ma siamo concentrati sull’obiettivo di fare il massimo e portare a casa la vittoria»

 

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