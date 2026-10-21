Champions League: avanti Real Madrid e Aston Villa, pari a reti bianche tra Inter e Shakhtar dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Si concludono i primi tempi dei match del mercoledi sera di Champions League. A San Siro, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Inter e Shakhtar. Prima frazione di gioco equilibrata, con nessuna delle due squadre che è ancora riuscita a sbloccare il punteggio. Avanti invece per 1-0 il Real Madrid, impegnato nell’incontro casalingo contro il Lipsia: decide al momento la gara la rete al 43′ di Silva. Vantaggio all’intervallo anche per Arsenal e Aston Villa. Di seguito i risultati parziali:

Aston Villa – Viking 2-0


Bayern – Arsenal 1-1

Betis – Feyenoord 0-0

Club Brugge – Lens 0-0

Inter – Shakhtar 0-0

Real Madrid – RB Lipsia 1-0

Sporting – LASK 1-1

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