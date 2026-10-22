Europa League: il Milan cade a Bournemouth, pari tra Besiktas e Crystal Palace. I risultati finali

Match ricchi di gol ed emozioni quelli della 3a giornata del girone unico di Europa League. Brutta sconfitta per il Milan, che perde 3-0 in casa del Bournemouth. Rossoneri costretti a giocare in 10 uomini dal 28′ a causa dell’espulsione di Maignan: decidono l’incontro in favore degli inglesi i due rigori trasformati nel primo tempo da Kluivert e Tavernier e il gol nel finale di Adli. Vince il Benfica, che si impone per 4-1 sull’Omonia con le reti di Pavlidis, Aursnes, Prestianni e lo sfortunato autogol di Nego. Successo anche per Real Sociedad e Celta Vigo, pari invece tra Besiktas e Crystal Palace. Di seguito i risultati finali:

Besiktas – Crystal Palace 2 – 2 (45+2′ Ndidi; 51′ Pino; 55′ Mateta; 73′ Olaitan)





Bournemouth – Milan 3 – 0 (7′ Kluivert; 32′ Tavernier; 84′ Adli)

Celje – Salzburg 2 – 2 (9′ Kitano; 46′ Lindstrom; 50′ Kramer; 90′ Kucys)

Celtic – Celta Vigo 1 – 2 (47′ Baur; 68′, 71′ Rodriguez)

Hoffenheim – Lione 3 – 0 (45+4′ Kramaric; 49′ Daghim; 83′ Hlozek)

Jagiellonia – Anderlecht 0 – 3 (21′ Cvetkovic; 72′ Winkler; 80′ Onia Seke)

Lilleström – Real Sociedad 0 – 6 (25′, 27′ Gomez; 33′, 72′ Sucic; 64′ Oskarsson; 80′ Zakharyan)

Olympiakos – Sparta Praga 1 – 0 (78′ Gonzalez)

Omonia – Benfica 1 – 4 (14′ Nego (A); 42′ Kakoullis; 49′ Pavlidis; 85′ Prestianni)

Plzen – Levski 1 – 2 (44′ Everton Bala; 62′ Kabongo; 66′ Reinaldo)