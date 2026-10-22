Conference League: Atalanta battuta 2-0 dall’Ajax, vincono Monaco e Braga. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
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Si concludono i match della 2a giornata del girone unico di Conference League. Arriva la prima sconfitta in stagione nella competizione per l’Atalanta, che cade ad Amsterdam in casa dell’Ajax: dopo una gara equilibrata, decidono l’incontro nel finale le reti di Arokodare e Ouazane, che regalano i tre punti agli olandesi. Vittoria per il Monaco, che si impone per 2-0 sul Friburgo con un gol per tempo: apre le danze nella prima frazione di gioco Brunner, nella ripresa chiude l’incontro la rete di Camara. Successi anche per Twente e Braga. Di seguito i risultati finali:

Aarhus-Egnatia 1-1 (13′ Gruda; 49′ Bogere)


Ajax-Atalanta 2-0 (87′ Arokodare; 90+3′ Ouazane)

Borac Banja Luka-KuPS 2-0 (29′ Savic; 50′ Deket)

Braga-Gent 2-0 (3′ Gomez; 76′ Martinez)

Lincoln-Twente 1-3 (19′, 57′ van den Belt; 24′ Weghorst; 38′ Nano)

Midtjylland-St. Truiden 0-1 (42′ Soelle)

Monaco-Friburgo 2-0 (45+2′ Brunner)

Thun-Hajduk Split 0-1 (17′ de Almeida)

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