Avellino, nuovo stadio: progetto in dirittura d’arrivo e investimento da 120 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
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Nuovi sviluppi sul progetto del nuovo Partenio-Lombardi. Secondo quanto riportato da SportChannel 214, il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, sarebbe vicino a completare il progetto, pronto per essere presentato a Palazzo di Città.

L’investimento previsto ammonta a 120 milioni di euro: 70 milioni a carico di D’Agostino e i restanti 50 milioni che dovrebbero arrivare dal Comune. L’amministrazione ha già manifestato la disponibilità a valutare la proposta, riservandosi ogni decisione dopo aver esaminato la documentazione. Si attende ora il deposito ufficiale del progetto per dare il via all’iter. 


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