Di Marzio: “Modena, raggiunto l’accordo per il ritorno di Azzi”
Il Modena è pronto a riabbracciare Paulo Azzi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù ha raggiunto l’accordo con il Monza per il ritorno dell’esterno classe 1994, per varie settimane accostato anche al Palermo.
In queste ore è in corso lo scambio dei documenti tra le due società e, se non sorgeranno intoppi, Azzi potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, prima di firmare il nuovo contratto.
Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Emilia dopo la positiva esperienza vissuta tra il 2021 e il 2023. Ora è pronto a iniziare una seconda avventura con la maglia gialloblù.