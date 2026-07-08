Sudtirol, accelerata per Pyyhtiä del Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Il Sudtirol spinge per regalarsi un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato dal di Sportitalia Gianluigi Longari, il club altoatesino ha infatti accelerato i contatti per Niklas Pyyhtiä, centrocampista finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna.

Sul giocatore c’era stato anche l’interesse del Palermo nelle scorse settimane, ma ora è il Sudtirol ad aver intensificato i dialoghi per cercare di portare a termine l’operazione e assicurarsi il giovane centrocampista rossoblù


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