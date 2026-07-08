Catanzaro, UFFICIALE: il contratto di Turati è privo di efficacia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Si chiude ufficialmente la vicenda legata a Marco Turati e al Catanzaro. Dopo aver inizialmente sottoscritto l’accordo con il club calabrese, il tecnico ha cambiato destinazione, scegliendo di proseguire la propria carriera sulla panchina dello Spezia.

Poiché il contratto con il Catanzaro era già stato depositato, si attendeva una decisione sulla sua validità. Nella giornata di oggi, 8 luglio, è arrivata la comunicazione ufficiale: la Lega Serie B ha stabilito che il contratto stipulato tra le parti è da considerarsi privo di efficacia.


A renderlo noto è stato lo stesso Catanzaro attraverso un comunicato ufficiale: “US Catanzaro 1929 rende noto che, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente, la Lega Serie B ha comunicato che il contratto stipulato tra la società e il tecnico Marco Turati è da ritenersi privo di efficacia” .

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