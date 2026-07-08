Mantova, UFFICIALE: dalla Francia arriva Sambaly Keita

Arriva un nuovo acquisto in casa Mantova, che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di mister Modesto. Attraverso un comunicato sui propri canali, i biancorossi hanno ufficializzato l’arrivo dalla Francia di Sambaly Keita, che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:





“Mantova 1911 ufficializza l’ingaggio del centrocampista Sambaly Keita che ha sottoscritto, con il club di viale Te, un contratto triennale con scadenza fissata al 30.06.2029. Keita è un classe 2001 franco-maliano, alto 1,87 m e proviene dal club francese FC Villefranche-Beaujolais (Ligue 3). Nell’ultima stagione in Francia ha collezionato 26 presenze, condite da tre assist e un go”