Mantova, UFFICIALE: dalla Francia arriva Sambaly Keita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Arriva un nuovo acquisto in casa Mantova, che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di mister Modesto. Attraverso un comunicato sui propri canali, i biancorossi hanno ufficializzato l’arrivo dalla Francia di Sambaly Keita, che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Mantova 1911 ufficializza l’ingaggio del centrocampista Sambaly Keita che ha sottoscritto, con il club di viale Te, un contratto triennale con scadenza fissata al 30.06.2029. Keita è un classe 2001 franco-maliano, alto 1,87 m e proviene dal club francese FC Villefranche-Beaujolais (Ligue 3). Nell’ultima stagione in Francia ha collezionato 26 presenze, condite da tre assist e un go”

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