Sampdoria, UFFICIALE: fatta per Lorenzo Insigne

Arriva un rinforzo importate per l’attacco della Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Insigne, che ha firmato un contratto che lo lega ai liguri fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un altro anno

Questo il comunicato del club:





“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028). Insigne approda alla Sampdoria portando in dote talento, esperienza internazionale, qualità tecniche e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Tecnica, fantasia, leadership e personalità fanno di Lorenzo Insigne un profilo di assoluto valore, pronto a mettere il proprio talento, la propria esperienza e il proprio entusiasmo al servizio della Sampdoria”.