Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Il Cesena è pronto a mettere a segno un nuovo colpo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club bianconero è infatti in chiusura per Maat Daniel Caprini, esterno offensivo classe 2006 di proprietà della Fiorentina.

Reduce dall’ultima annata in prestito al Mantova, con cui ha collezionato 16 presenze nel campionato di Serie B, il giovane talento è ora a un passo dal trasferimento in Romagna. L’operazione è nelle fasi finali e potrebbe essere definita a breve.



