Cagliari-Belotti, separazione senza chiudere la porta: possibili nuovi contatti

L’avventura dell’ex rosa Andrea Belotti al Cagliari si è conclusa con la naturale scadenza del contratto. Nelle scorse ore l’attaccante ha incontrato la dirigenza rossoblù per salutarsi ufficialmente, mentre il club sardo lo ha ringraziato attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali.

La separazione, tuttavia, potrebbe non essere definitiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane le parti potrebbero tornare a confrontarsi per valutare un’eventuale nuova intesa. Al momento non sono in corso trattative né esistono accordi, ma il dialogo resta aperto.





L’eventuale ritorno di Belotti dipenderà dalle strategie di mercato del Cagliari e dalle opportunità che si presenteranno per il centravanti classe 1993. Per ora le strade si sono divise, ma un nuovo capitolo insieme non è ancora da escludere.