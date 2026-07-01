Avellino, Aiello fa il punto sul mercato: «Enrici e Russo rinnovano, Patierno e Insigne in uscita»

L’Avellino continua a muoversi con decisione sul mercato e il direttore sportivo Mario Aiello ha fatto il punto sulle strategie del club, soffermandosi su entrate, uscite e rinnovi contrattuali.

Sul fronte offensivo, Aiello ha confermato che la squadra verrà rinforzata: «Giocheremo con due punte, quindi ci sarà un innesto in attacco». Il dirigente ha poi escluso, almeno per il momento, una trattativa per Shpendi, spiegando che «a ora portiamo avanti le cose più concrete», mentre ha confermato l’interesse per Hasa e Ilie, precisando che «uno esclude l’altro». Fiducia anche in Palumbo, definito «straconfermato», salvo l’arrivo di «un’offerta irrinunciabile».





Per quanto riguarda il ruolo di portiere, Aiello ha ribadito la volontà di affiancare un giovane a Iannarilli: «Martinelli è l’altro che ci piace. Stiamo parlando con la società e col procuratore, ma se non dovesse andare in porto vedremo lungo il ritiro».

Sul capitolo cessioni, il direttore sportivo ha chiarito che «Patierno è in uscita, così come Insigne», aggiungendo che anche Cagnano lascerà il club e che D’Ausilio sarà nuovamente ceduto in prestito oppure a titolo definitivo in presenza di un’offerta adeguata.

Infine, Aiello ha annunciato due importanti rinnovi: «Enrici rinnova fino al 2029, Russo fino al 2030. Erano in programma e abbiamo raggiunto la quadra, lo hanno meritato sul campo». Il dirigente ha inoltre spiegato che la società punta ora a prolungare anche i contratti di Iannarilli e Cancellotti.