Veroli saluta Palermo: «Orgoglioso di aver indossato questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (137) veroli

 

Davide Veroli ha ufficialmente salutato il Palermo. Il difensore classe 2003, svincolatosi dal club rosanero, ha pubblicato sui propri social un messaggio di ringraziamento rivolto alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi, mettendo un punto a un capitolo breve ma intenso della sua giovane carriera.

«Ciao Palermo! È stato un enorme piacere far parte della storia di questa grande e gloriosa società», ha scritto Veroli su Instagram, accompagnando le parole con l’inconfondibile cuore rosanero. Nel suo post, il centrale mancino ha voluto abbracciare idealmente ogni componente del club: «Ci tenevo a ringraziare tutti, lo staff tecnico, lo staff medico e tutte le persone che lavorano all’interno di questa grande realtà». Un pensiero speciale anche per lo spogliatoio: «I miei compagni sono stati un gruppo speciale, persone di cuore: ognuno di loro mi ha lasciato insegnamenti che porterò sempre con me».


Non è mancato il tributo al pubblico del Barbera, anima pulsante del progetto rosanero: «Infine ringrazio i tifosi che sono stati al nostro fianco e, nel bene e nel male, ci hanno sostenuto sempre oltre il novantesimo!». Parole che raccontano il legame creato in pochi mesi con la città e la sua gente: «Un pezzo di Palermo resterà sempre con me, per le molte persone che ho avuto la possibilità di conoscere e che mi hanno fatto vivere a pieno la città».

La chiosa è l’emblema del sentimento provato dal difensore: «Sono stato orgoglioso di aver potuto indossare questi colori! Grazie».


 

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