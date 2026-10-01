Corriere dello Sport: “Manchester City sotto shock: 114 verdetti di colpevolezza. Soriano: «Un’unica falsa accusa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo manchester city (23) Mirri Mubarak soriano

Il Manchester City e Ferran Soriano sono al centro del terremoto che sta scuotendo il calcio inglese. Il club dovrà rispondere di 114 verdetti di colpevolezza e, secondo quanto filtra negli ambienti del calcio britannico, le possibili conseguenze potrebbero andare da una multa alla penalizzazione di punti, fino alla retrocessione. Intanto l’amministratore delegato del City respinge le accuse e annuncia di fatto la battaglia del club.

A raccontare il clima vissuto a Copenaghen è Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, inviato nella capitale danese in occasione dell’assemblea dei club europei. Tra i dirigenti inglesi presenti all’appuntamento EFC, scrive il quotidiano, c’è chi definisce la vicenda del Manchester City «la nostra calciopoli».


Secondo l’accusa riportata dal Corriere dello Sport, il City avrebbe falsato contratti con partner commerciali con l’obiettivo di gonfiare i ricavi e ridurre i costi per oltre 900 milioni, alterando così i bilanci per nascondere la reale situazione finanziaria della società.

Soriano lascia il Bella Center

Giorgio Marota sul Corriere dello Sport ricostruisce anche quanto accaduto martedì pomeriggio a Copenaghen. Nel momento in cui la commissione indipendente annunciava il verdetto, Soriano si trovava in prima fila all’assemblea EFC accanto a Dan Friedkin.

Appresa la notizia, l’amministratore delegato del Manchester City ha lasciato rapidamente il Bella Center. Raggiunto dai cronisti, Soriano non ha rilasciato dichiarazioni e si è diretto verso l’uscita.

A intervenire sulla vicenda è stato invece Nasser Al-Khelaifi, presidente dell’EFC e del Paris Saint-Germain: «Non siamo nella posizione di giudicare, anzi siamo qui per aiutare».

Soriano: «Tutto ciò non è assolutamente vero»

Successivamente Soriano ha rotto il silenzio, respingendo la ricostruzione alla base del procedimento.

«È un’unica falsa accusa: che il denaro personale del proprietario fosse stato immesso nel club, in modo occulto, attraverso alcuni sponsor di Abu Dhabi. Tutto ciò non è assolutamente vero».

Il Manchester City, secondo quanto riferisce Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, avrà tempo fino a domani per presentare ricorso contro il verdetto.

Durissima anche la reazione della stampa britannica riportata dal quotidiano. Il Daily Star ha titolato «Ban City», chiedendo di bandire il club, mentre il Times ha definito il Manchester City «il più grande imbroglione nella storia del calcio inglese».

Guardiola al fianco del City

In un momento particolarmente delicato per la società inglese è arrivato anche il sostegno pubblico dell’ex tecnico Pep Guardiola.

«Io sarò sempre al fianco del mio club», le sue parole.

La vicenda è destinata quindi a proseguire. Come ricostruisce Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, dopo i 114 verdetti di colpevolezza si apre adesso la fase del ricorso, mentre rimane sullo sfondo il tema delle eventuali sanzioni, che potrebbero andare dalla multa alla penalizzazione di punti fino alla retrocessione.

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