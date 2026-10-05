Audero eroe dell’Indonesia: l’ex Palermo para il rigore decisivo e regala la ASEAN Cup

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
audero

Serata da protagonista per Emil Audero, ex portiere del Palermo, che ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dell’Indonesia nella prima edizione della ASEAN Cup, nuovo torneo FIFA dedicato alle Nazionali del Sud-est asiatico.

La finale contro la Thailandia è stata ricca di emozioni e si è conclusa sul 2-2 dopo i tempi supplementari. L’Indonesia è passata in vantaggio all’84’ con James, prima del pareggio thailandese firmato da Iklas all’87’. Nei supplementari la Thailandia ha completato il sorpasso al 111’ con Peeradol, ma Baggott ha trovato il definitivo 2-2.


La sfida si è così decisa ai calci di rigore, dove è salito in cattedra Audero. Dopo il palo colpito da Sarach, l’ex rosanero ha neutralizzato il tiro di Nattapong con un intervento in allungo, diventando l’eroe della serata e consegnando all’Indonesia il primo trofeo della sua storia.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus e passato anche da Venezia, Sampdoria, Inter e Cremonese, Audero oggi è di proprietà del Como e gioca in prestito al Rayo Vallecano.

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