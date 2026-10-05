Nations League, Italia-Turchia: azzurri avanti 1-0 all’intervallo, decide Scamacca
L’Italia chiude in vantaggio il primo tempo della sfida di Nations League contro la Turchia. Gli azzurri conducono per 1-0 al termine di una prima frazione vivace, nella quale entrambe le squadre hanno creato alcune occasioni.
La Turchia parte con maggiore intraprendenza e nei primi minuti prova a rendersi pericolosa soprattutto dalla distanza. Al 13’ Ozan Kabak impegna severamente Donnarumma con una conclusione potente, respinta dal portiere azzurro con un ottimo intervento. Poco dopo ci provano anche Özcan e Akgün, senza però trovare la rete.
L’Italia cresce con il passare dei minuti e al 23’ trova anche il gol con Gianluca Scamacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Tre minuti più tardi, però, l’attaccante non sbaglia: Scamacca si presenta davanti al portiere turco e con una conclusione precisa colpisce la parte inferiore della traversa, portando gli azzurri sull’1-0.
La squadra di Roberto Mancini prova a sfruttare il momento favorevole e al 39’ sfiora il raddoppio con Matteo Ruggeri, che calcia dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta. Nel finale la Turchia torna a farsi vedere, ma la difesa italiana riesce a contenere le iniziative avversarie.
Da segnalare il cartellino giallo rimediato da Scamacca al 42’. Dopo i primi 45 minuti, dunque, Italia avanti 1-0 grazie alla rete dell’attaccante.
Il tabellino
ITALIA-TURCHIA 1-0
Marcatore: 26′ Scamacca
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P. Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.
CT: Roberto Mancini.
TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek.
A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.
CT: Vincenzo Montella.
Ammoniti: 42′ Scamacca (I)
Arbitro: Szymon Marciniak.