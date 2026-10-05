Pohjanpalo in Finlandia, Palumbo scherza sui social: «Torna presto vita, ci manchi»
Antonio Palumbo ha dedicato un simpatico messaggio social al compagno di squadra Joel Pohjanpalo, attualmente impegnato con la Finlandia in Nations League.
Il centrocampista del Palermo ha pubblicato una foto che lo ritrae all’interno dello store rosanero, in posa accanto alla maglia numero 20 dell’attaccante finlandese. A corredo dello scatto, Palumbo ha scritto con ironia: «Torna presto vita, ci manchi».
Un messaggio affettuoso e scherzoso che testimonia il legame tra i due compagni, con Pohjanpalo momentaneamente lontano da Palermo per gli impegni con la propria Nazionale.