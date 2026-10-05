Italia Under 21 qualificata all’Europeo. Baldini: «Ragazzi speciali e straordinari»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Missione compiuta per l’Italia Under 21 di Silvio Baldini. Gli azzurrini hanno travolto 6-2 la Polonia a Pescara nell’ultima gara del Gruppo E, conquistando così la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Serviva una vittoria con almeno due gol di scarto e la Nazionale ha risposto con una prestazione dominante.

L’Italia ha indirizzato la sfida già nel primo tempo, grazie alle reti di Koleosho al 16’ e Cher Ndour al 26’. Nella ripresa gli azzurrini hanno dilagato: ancora Ndour, con una spettacolare conclusione da circa 70 metri al 54’, poi Lipani al 59’. La Polonia ha accorciato con Mikolajewski, ma Fini ha ristabilito subito le distanze. Dopo il secondo gol polacco di Zewlakow, è arrivata anche la rete di Cherubini per il definitivo 6-2.


Al termine della partita, un commosso Baldini ha celebrato il gruppo ai microfoni della Rai: «Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95′ contro l’Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte».

Il commissario tecnico ha poi sottolineato l’importanza del pubblico di Pescara: «Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c’è la magia. Così è stato».

L’emozione è diventata ancora più evidente quando gli è stato ricordato l’affetto dei suoi giocatori: «Lo sappiamo tutti», ha risposto Baldini, visibilmente commosso.

Infine, una dedica semplice e significativa per una qualificazione conquistata con una grande prova di squadra: «Ai miei giocatori».

 

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