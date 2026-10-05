Palermo, ripresa la preparazione in vista dell’Empoli: il report
Il Palermo è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi a Torretta in vista della prossima sfida di campionato in trasferta contro l’Empoli.
La squadra di Filippo Inzaghi ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata alla fase offensiva. L’allenamento si è concluso con un lavoro aerobico.
I rosanero proseguiranno nei prossimi giorni la preparazione in vista dell’impegno contro l’Empoli.