Messi, gol e assist per salutare l’Argentina: «Il giorno più triste»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Una notte indimenticabile al Monumental per Lionel Messi. Nel 3-0 dell’Argentina contro il Benin, l’ultima partita della Pulce con la maglia della Nazionale, il numero 10 ha lasciato il segno con un gol e due assist, servendo Otamendi e Nico Paz.

Prima della gara, Messi si è commosso durante l’inno nazionale, accompagnato in campo dai figli Thiago, Mateo e Ciro. Al termine della partita, davanti agli 80mila tifosi presenti, ha preso il microfono per salutare la Nazionale e il popolo argentino.


«È difficile dire qualcosa oggi, ho tante emozioni dentro. Penso a mio papà. Tutto quello che posso fare è esprimere la mia gratitudine. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per oltre 20 anni. Giocare per la nazionale argentina è la cosa migliore che possa capitare. Sento che è il momento giusto».

Messi ha poi ricordato il percorso compiuto con l’Albiceleste e le difficoltà affrontate negli anni: «Questo gruppo mi ha fatto vincere tutto, è stato un orgoglio enorme dividere il campo con voi, avevo accanto dei guerrieri. Vi ringrazio per tutto quello che ho vissuto».

Infine, le parole più emozionanti: «Mi mancherete, ma ora vengo dal vostro lato a tifare per questa squadra. Accompagniamo questa squadra, ora anche di più. Voglio solo dirvi che vi voglio bene, che sono orgoglioso di essere argentino e di aver realizzato i miei sogni con tutti voi».

Una chiusura simbolica per una storia irripetibile, con Messi che saluta la Nazionale dopo oltre vent’anni e un percorso culminato con la conquista della Coppa del Mondo.

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