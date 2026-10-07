Empoli-Palermo: l’ONMS sospende il giudizio sui tifosi ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Resta ancora in sospeso la presenza dei tifosi del Palermo al Carlo Castellani Computer Gross Arena per la sfida contro l’Empoli, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti sospeso il giudizio sulla gara, inserendola tra gli incontri sui quali è stato disposto un ulteriore approfondimento in relazione ai possibili rischi connessi alla partita.


In attesa di una decisione definitiva, l’Osservatorio ha invitato la Lega competente a interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei biglietti e rimangano temporaneamente sospese anche le adesioni ai programmi di fidelizzazione.

Al momento, dunque, non è ancora possibile sapere se i sostenitori rosanero potranno seguire il Palermo a Empoli e, soprattutto, con quali modalità. Si attendono le prossime indicazioni delle autorità competenti, chiamate a sciogliere il nodo sulla trasferta.

La sfida del Castellani sarà inoltre la prima partita dell’Empoli dopo la sosta per le Nazionali e segnerà l’esordio di Matteo Andreoletti sulla panchina azzurra.

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