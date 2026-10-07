Empoli-Palermo, arbitra Marinelli: tutte le designazioni della 6^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo catanzaro (118) arbitro marinelli

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie B. Tra le partite più attese c’è sicuramente Empoli-Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15:00. A dirigere la sfida sarà Marinelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza. Il quarto ufficiale sarà Mazzoni, mentre la sala VAR vedrà protagonista Maggioni, con Rapuano nel ruolo di AVAR.

Tutte le designazioni della 6^ giornata:


AVELLINO – SAMPDORIA Venerdì 9/10 h. 20:30

SACCHI J. L.

BIFFI – EL FILALI

IV:      DI LORETO

VAR:     PEZZUTO

AVAR: MAZZOLENI

 

BENEVENTO – CESENA Sabato 10/10 h. 15.00

FERRIERI CAPUTI (foto)

COSTANZO – RICCI

IV:      MARCHETTI

VAR: PICCININI (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

 

EMPOLI – PALERMO Sabato 10/10 h. 15.00

MARINELLI

CEOLIN – LAGHEZZA

IV:       MAZZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR:  RAPUANO

 

SUDTIROL – ASCOLI Sabato 10/10 h. 15.00 

TURRINI

PASSERI – CECCONI

IV:     PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     PAGANESSI

 

VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 10/10 h. 15:00

DRIGO

POLITI – BELSANTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     SANTORO

 

VICENZA – PISA Sabato 10/10 h. 17:15

DI MARCO

TRINCHIERI – RUSSO

IV:     RESTALDO

VAR: RUTELLA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

AVAR: PRONTERA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

 

AREZZO – CREMONESE Sabato 10/10 h. 19:30

ZANOTTI

CHIAVAROLI – DJURDJEVIC

IV:     DINI

VAR:     BARONI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

AVAR:     DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

 

CATANZARO – MANTOVA Domenica 11/10 h. 15.00

MUCERA

CORTESE – SCATRAGLI

IV:     GAVINI

VAR:      MASSIMI

AVAR:       RAPUANO

 

PADOVA – CARRARESE Domenica 11/10 h. 17.15

ALLEGRETTA

MONACO – SANTAROSSA

IV:       VINGO

VAR:      COSSO

AVAR:      RUTELLA

 

MODENA – HELLAS VERONA Domenica 11/10 h. 19.30

ARENA

GENTILE – LAURI

IV:     GALIPO’

VAR:    PRONTERA

AVAR:      PATERNA

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