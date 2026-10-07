Empoli-Palermo, arbitra Marinelli: tutte le designazioni della 6^ giornata
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie B. Tra le partite più attese c’è sicuramente Empoli-Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15:00. A dirigere la sfida sarà Marinelli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza. Il quarto ufficiale sarà Mazzoni, mentre la sala VAR vedrà protagonista Maggioni, con Rapuano nel ruolo di AVAR.
Tutte le designazioni della 6^ giornata:
AVELLINO – SAMPDORIA Venerdì 9/10 h. 20:30
SACCHI J. L.
BIFFI – EL FILALI
IV: DI LORETO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MAZZOLENI
BENEVENTO – CESENA Sabato 10/10 h. 15.00
FERRIERI CAPUTI (foto)
COSTANZO – RICCI
IV: MARCHETTI
VAR: PICCININI (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
EMPOLI – PALERMO Sabato 10/10 h. 15.00
MARINELLI
CEOLIN – LAGHEZZA
IV: MAZZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RAPUANO
SUDTIROL – ASCOLI Sabato 10/10 h. 15.00
TURRINI
PASSERI – CECCONI
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 10/10 h. 15:00
DRIGO
POLITI – BELSANTI
IV: CALZAVARA
VAR: PEZZUTO
AVAR: SANTORO
VICENZA – PISA Sabato 10/10 h. 17:15
DI MARCO
TRINCHIERI – RUSSO
IV: RESTALDO
VAR: RUTELLA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)
AVAR: PRONTERA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)
AREZZO – CREMONESE Sabato 10/10 h. 19:30
ZANOTTI
CHIAVAROLI – DJURDJEVIC
IV: DINI
VAR: BARONI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
CATANZARO – MANTOVA Domenica 11/10 h. 15.00
MUCERA
CORTESE – SCATRAGLI
IV: GAVINI
VAR: MASSIMI
AVAR: RAPUANO
PADOVA – CARRARESE Domenica 11/10 h. 17.15
ALLEGRETTA
MONACO – SANTAROSSA
IV: VINGO
VAR: COSSO
AVAR: RUTELLA
MODENA – HELLAS VERONA Domenica 11/10 h. 19.30
ARENA
GENTILE – LAURI
IV: GALIPO’
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA