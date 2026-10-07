Cangelosi: «Palermo senza rivali sulla carta. Quando gioca libero dalla pressione è devastante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Vincenzo Cangelosi promuove il Palermo di Filippo Inzaghi e lo indica come una squadra con un potenziale nettamente superiore rispetto alle concorrenti. Il tecnico palermitano vede nei rosanero tutte le qualità necessarie per centrare finalmente il ritorno in Serie A, sottolineando però quanto sarà importante riuscire a gestire la pressione.

Intervistato da Luca Bargellini per TuttoMercatoWeb, Cangelosi ha analizzato diversi temi legati alla Serie C prima di soffermarsi, da palermitano, sulla formazione di Inzaghi e sulle sue possibilità di promozione.


Alla domanda se possa essere finalmente l’anno del ritorno del Palermo in Serie A, Cangelosi risponde: «Sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, può sempre tirare fuori delle sorprese».

Il campionato cadetto, sottolinea Cangelosi nell’intervista concessa a Luca Bargellini per TuttoMercatoWeb, resta lungo e può attraversare fasi differenti: «Il campionato di Serie B è lungo e ci saranno sempre momenti in cui magari la squadra viaggia in un certo modo e altri in cui non si ottengono i risultati che uno si aspetta. Però, considerando la rosa e la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare in Serie A».

«Quando si libera dalla pressione è devastante»

Cangelosi ha avuto modo di osservare direttamente la squadra di Inzaghi in diverse occasioni e individua soprattutto nella gestione della pressione uno degli aspetti determinanti.

«Tra l’altro l’ho visto giocare in più di un’occasione ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi della pressione del fatto che debba vincere per forza e quindi gioca un calcio più tranquillo e divertendosi, è una squadra devastante».

Un Palermo che, secondo Cangelosi, può incontrare qualche difficoltà quando prova maggiormente a controllare la partita, ma che dispone di valori superiori: «Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po’ gestire e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre».

Come emerge dalle dichiarazioni raccolte da Luca Bargellini per TuttoMercatoWeb, Cangelosi auspica quindi il ritorno dei rosanero nel massimo campionato: «Mi auguro che possa ritornare in Serie A perché una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari».

Un’investitura importante da parte del tecnico palermitano. Nell’intervista di Luca Bargellini per TuttoMercatoWeb, Cangelosi non considera scontato l’esito di un campionato lungo e imprevedibile come la Serie B, ma vede nella qualità della rosa costruita per Inzaghi il principale punto di forza nella corsa alla promozione.

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