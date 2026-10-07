Il Tirreno: “Empoli, allarme infermeria verso il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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L’Empoli continua la preparazione in vista della sfida di sabato alle 15 contro il Palermo con alcune situazioni da monitorare. Belardinelli, Egan e Shpendi stanno svolgendo un programma personalizzato e lo staff punta a recuperarli in tempo per la gara contro la capolista. Più delicata, invece, la situazione di Monaco, che resta indisponibile.

Come riferisce Il Tirreno, l’obiettivo dell’Empoli è quello di riavere in gruppo il prima possibile Belardinelli, Egan e Shpendi, che in questi giorni stanno lavorando a parte a Petroio con un programma finalizzato al reinserimento.


In vista della partita di sabato al Castellani contro il Palermo, poter contare su più giocatori aumenterebbe le possibilità a disposizione del nuovo tecnico.

Shpendi, il problema che preoccupa maggiormente

La situazione che pesa di più riguarda Stiven Shpendi. L’attaccante albanese è alle prese con una fascite plantare, problema che continua a condizionarne il recupero.

Il Tirreno ricorda come Shpendi sia stato protagonista della prima vittoria stagionale contro la Cremonese, quando ha realizzato il gol decisivo, ed è stato utilizzato in cinque delle prime giornate. Non è quindi un giocatore semplice da sostituire.

Una possibile alternativa è Popov, mentre tra le altre opzioni figurano anche Ifeanyi e Stefano.

Egan, recupero importante per Andreoletti

Occhi puntati anche su Matt Egan. Il giovane irlandese ha rimediato una distorsione alla caviglia nella partita contro l’Arezzo e da quel momento è stato gestito con prudenza.

Il suo recupero, sottolinea Il Tirreno, sarebbe particolarmente importante perché si tratta di un elemento duttile, capace di muoversi da esterno a centrocampo e di abbassarsi sulla linea difensiva.

Egan è stato impiegato in posizioni differenti — esterno destro, mediano e laterale — e questa versatilità potrebbe tornare utile ad Andreoletti, che sta lavorando sul 3-5-2 e sulla possibilità di modificarlo durante le varie fasi della partita.

Belardinelli cerca spazio, Monaco resta fuori

Anche Luca Belardinelli sta lavorando per rientrare. Il centrocampista ha avuto finora un minutaggio limitato, con quattro presenze per complessivi 66 minuti e sempre entrando dalla panchina.

La sua duttilità viene considerata una risorsa nella profondità del reparto e potrebbe offrire un’altra soluzione ad Andreoletti.

Diverso il discorso per Monaco. Il giovane attaccante della Primavera è fermo per un problema muscolare alla coscia sinistra e il suo recupero richiederà ancora tempo.

Secondo Il Tirreno, le indicazioni raccolte nei prossimi giorni saranno decisive per capire chi potrà essere impiegato contro il Palermo. L’obiettivo dell’Empoli è recuperare più uomini possibili per affrontare la capolista con maggiori alternative.

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