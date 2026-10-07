La Nazione: “Empoli, quattro giocatori a rischio contro il Palermo. Andreoletti prepara una novità tattica”

L’Empoli continua a preparare la sfida contro il Palermo con quattro giocatori ancora alle prese con un programma personalizzato. Egan, Belardinelli, Magnino e Shpendi non sono ancora rientrati con il resto della squadra e, al momento, la loro presenza nella gara di sabato alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena è da considerarsi a rischio.

Come riferisce La Nazione, dalla doppia seduta di ieri non sono arrivate novità sul fronte degli indisponibili. Egan, Belardinelli, Magnino e Shpendi hanno proseguito il proprio lavoro a parte e, salvo imprevisti, dovrebbero riaggregarsi nei prossimi giorni.





I tempi del loro rientro rendono però ancora incerta la disponibilità per la partita contro il Palermo.

Monaco sicuramente fuori

Una certezza riguarda invece Monaco, che non sarà a disposizione contro i rosanero.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il giovane attaccante è ancora fermo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra e punta a recuperare per la trasferta di Ascoli, in programma sabato 17 ottobre alle 15.

Andreoletti prepara due punte più vicine

Sul piano tattico, Matteo Andreoletti sta proseguendo il lavoro impostato negli ultimi giorni. La Nazione evidenzia come la principale novità dovrebbe riguardare soprattutto il modo di interpretare il consueto 3-5-2.

L’idea è quella di schierare due attaccanti più vicini tra loro, modificando così alcuni meccanismi offensivi in vista della sfida con la squadra di Filippo Inzaghi.

Per il resto non sono attese rivoluzioni. Anche per quanto riguarda gli interpreti, la formazione iniziale dovrebbe infatti rimanere abbastanza vicina a quella utilizzata nelle ultime uscite con Pagliuca.

Come sottolinea La Nazione, Andreoletti sembra quindi intenzionato a intervenire soprattutto sui principi offensivi, mantenendo l’impianto del 3-5-2 ma avvicinando maggiormente le due punte. Restano invece da monitorare Egan, Belardinelli, Magnino e Shpendi in vista del Palermo.