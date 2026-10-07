Palermo, il Face Scan per FC 27 fa sorridere i rosanero: il simpatico siparietto social

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Un momento di leggerezza in casa Palermo. Il club rosanero ha pubblicato sui propri canali social un video divertente nel quale alcuni calciatori vengono sottoposti al Face Scan per FC 27.

Le telecamere si avvicinano ai volti dei giocatori per catturare ogni dettaglio necessario alla scansione, provocando però le risate e le reazioni divertite degli stessi protagonisti.


Tra i più impassibili ci sono Pohjanpalo e Johnsen, capaci di mantenere un’espressione praticamente glaciale davanti alla telecamera. E, ironia della sorte, proprio i loro Face Scan sembrano essere riusciti particolarmente bene.

Un siparietto che ha regalato qualche risata ai giocatori e ai tifosi rosanero, mostrando ancora una volta il lato più leggero dello spogliatoio del Palermo.

 

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