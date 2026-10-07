Ceccaroni a Espresso Cadetto: «Con la difesa a quattro è cambiato molto. Siamo sulla strada giusta»

Il passaggio alla difesa a quattro, una maggiore propensione offensiva e la necessità di conservare quella compattezza che aveva rappresentato uno dei punti di forza della passata stagione. Pietro Ceccaroni analizza l’evoluzione tattica del Palermo di Filippo Inzaghi.

Ospite di “Espresso Cadetto”, trasmissione YouTube di Tutti in the Box condotta da Luca Leoni con Alessandro Iori e Luca Pincherle, il difensore rosanero ha spiegato cosa abbia comportato il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro.





«Sicuramente è cambiato molto anche nell’approcciare le partite, nella nostra mentalità. Abbiamo messo dentro un giocatore più offensivo, togliendo un difensore. È una proposta che il mister ha iniziato a provare da inizio ritiro, quindi abbiamo cercato di capire subito i meccanismi, cercando di migliorare dal primo giorno. Sappiamo che siamo solo all’inizio, ma siamo sulla strada giusta».

Ceccaroni, nel corso di Espresso Cadetto, ha quindi posto l’accento sull’equilibrio che il Palermo deve riuscire a mantenere nonostante la maggiore presenza di uomini offensivi.

«Abbiamo tanti giocatori di grande qualità davanti. Sappiamo che dietro siamo un po’ meno coperti rispetto all’anno scorso, ma dobbiamo rimanere sempre molto compatti perché la forza dell’anno scorso è stata la nostra compattezza, il fatto di concedere poco agli avversari. Dobbiamo portare avanti quello, migliorando la fase offensiva come abbiamo fatto in queste prime partite».

Il difensore è tornato anche sulle rimonte subite dal Palermo, spiegando quale insegnamento abbia tratto la squadra.

«La Serie B è molto equilibrata. Sappiamo che si gioca sui dettagli e appena cali un attimo, concedi qualcosa agli avversari. Tutte le squadre in B hanno qualità, hanno idee e quindi abbiamo capito da quelle partite che dobbiamo stare sempre sul pezzo, cercare di concedere il meno possibile, soprattutto».

Un concetto ribadito da Ceccaroni nell’intervista a Espresso Cadetto: il Palermo vuole sfruttare maggiormente il proprio potenziale offensivo senza perdere quella solidità che ne aveva caratterizzato il rendimento.